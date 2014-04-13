“البتيتي” يلغي قرار معاقبة مدرسًا أصرعلى تحية بعض الطلبة للعلم

قرر المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف نقل نجلاء عبدالسلام محمد مدرسة اللغة الفرنسية بمدرسة بليفيا الثانوية التجارية إلى إدارة أهناسيا التعليمية لتوزيعها على إحدى المدارس التابعة لها، وداليا أحمد محفوظ مدرسة اللغة الفرنسية بنفس المدرسة إلى إدارة ناصر التعليمية، لتوزيعها على إحدى المدارس التابعة لها.

كما قرر البتيتي خصم 15 يومًا من راتب خليل إبراهيم عبده، وكيل شئون الطلبة، وخصم 10 أيام من راتب ياسر جاد محمد مدرسة اللغة العربية ومشرف دور بنفس المدرسة، وذلك لتقاعسهما عن أداء عملهما ومتابعة المهام الموكلة إليهما من انتظام العملية التعليمية.

جاءت هذه القرارات على خلفية التحقيق الذي أجرته مديرية التربية والتعليم في واقعة قيام مدرستى اللغة الفرنسية بالمدرسة (نجلاء عبدالسلام وداليا أحمد) باتهام طالبتين بالمدرسة بسرقة مبلغ مالي، واصطحابهما داخل حجرة المدرسات، وقيام المدرستين بتفتيشهما تفتيشا ذاتيًا، مما أضر بسمعتهما معنويًا، وما تبعه من هياج أولياء الأمور بسبب طريقة تعامل المدرستين بأسلوب تعسفي ومهين مع الطالبتين دون دليل، مما دفع المحافظ لاتخاذ القرارات التربوية السابقة لضبط العملية التعليمية.

من ناحية أخرى قرر رمضان عبدالحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، إلغاء قرار مدير مدرسة أمين محمود بريك الثانوية المشتركة بإدارة ناصر التعليمية، والصادر بشأن بتوقيع جزاء يومين على مدرس التربية الرياضية بالمدرسة، محمد نصر عبدالعزيز.

كان بعض طلبة مدرسة أمين محمود بريك الثانوية المشتركة قد تقدموا بشكوى ضد مدرس التربية الرياضية اتهموه خلالها بتعديه عليهم الضرب، حيث اتضح من التحقيق الذي أجرته المدرسة أن بعض الطلبة رفضوا تحية العلم، واصفين ذلك بأنه من أعمال الكفر، مما جعل مدرس التربية الرياضية يصر على قيام هؤلاء الطلبة، وإجبارهم على أداء التحية، باعتبار أن العلم يعد رمزًا للدولة.

كما قررت المدرسة فصل الطلبة المذكورين بالواقعة، 3 أيام، وإنذارهم بالفصل النهائي في حالة تكرار الواقعة.

من ناحيته، أشار المحافظ أن تحية العلم واجب مقدس، ورمز للدولة، وأن مدرس التربية الرياضية الذي أصر على قيام هؤلاء الطلبة بأداء تحية العلم، هو مدرس وطني وشريف ومحب لبلده، ومعتز بوطنيته، ويستحق التكريم والاشادة، لا العقاب والتنكيل، مشيرًا إلى ضرورة مواجهة هذه الافكار المنحرفة والشاذة.