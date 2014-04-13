مدير أمن الوادي الجديد يتفقد عدد من المنشآت الشرطية بمدينة الخارجة

تفقد اللواء نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد، عدد من المنشآت الشرطية بمدينة الخارجة، منها قسم شرطة الخارجة، وإدارة الحماية المدنية، والإطفاء بالمدينة، للاطمئنان على تأهب المنشآت الشرطية بالوادى الجديد.

حيث أصدر مدير أمن الوادي الجديد التعليمات المشددة لإدارة الحماية المدنية، والإطفاء، وإدارة البحث الجنائي، بتكثيف التواجد الأمني، ونشر فرق الكشف المبكر عن المتفجرات، في محيط الكنائس خلال فترة الاحتفالات بأعياد القيامة وأعياد الربيع.