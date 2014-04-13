مفاجأة.. عصام سلطان يطلب إستدعاء “سوزان مبارك” في قضية “إهانة القضاة”

حصلت وكالة أنباء “أونا”، على تفاصيل جلسة محاكمة النائب السابق عصام سلطان، والدكتور جمال جبريل أستاذ القانون بجامعة حلوان، والدكتور طاهر عبد المحسن رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل “هارب” فى اتهامهم بسب قضاة مجلس الدولة، والتى انعقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة صباح اليوم وتم منع دخول وسائل الاعلام لتغطية الجلسة.

وشهدت الجلسة، اليوم عرض مقاطع الفيديو، وهى عبارة عن أربع مقاطع للمتهمين، منها مقطع لعصام سلطان يتحدث فيه داخل مجلس الشعب عن تعديل قانون السلطة القضائية وقت ان كان عضوا بالمجلس، كما تم عرض مقطع فيديو اخر للدكتور طاهر عبد المحسن يتحدث اأثناء انعقاد اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ويتحدث ايضا عن خريجى الجامعات وعن حقهم فى التعيين بعد تخرجهم كما حدث بعطل بجهاز عرض الفيديوهات، فتم تأجيل عرض باقى الفيديوهات.

وتحدث عصام سلطان للقاضى، بعد طلب الحديث وطلب منه استدعاء سوزان مبارك زوجة الرئيس الاسبق للشهادة بهذه القضية، ولسماع شهادتها لبيان مدى علاقتها بكتاب الصادر من المستشار محمد عبدالوهاب خفاجة ، وذلك من حيث تكلفة الطبع والنشر والتوزيع ، وأنه يتضمن قصيدة مادحة لشخصها إبان فترة رئاسة زوجها محمد حسني مبارك لمصر.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله رئيس المحكمة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قررت إخلاء سبيل النائب السابق عصام سلطان، بكفالة 3 الاف جنيه على ذمة القضية، وقررت تأجيلها لجلسة 10 مايو المقبل.