أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء -
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا -
فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف -
فيديو.. اللقطات الأولى لحريق صالة «الجمباز» بنادي الجزيرة -
فيديو.. اللقطات الأولى لحادث أتوبيس النقل العام أعلى المحور -
رئيس جامعة أسوان يعلن موعد بدء الدراسة بـ6 كليات جديدة -
فيديو.. داعية إسلامي: «الرجالة مش حافظين غير إن الشرع حلل أربعة» -
فيديو.. أبو الغيط: قمة عربية أوروبية في القاهرة بداية 2018 -
تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مرشحة البرلمان الأوروبي تطالب بحماية المرأة العربية من إفرازات الثورات

Google+ Print
مرشحة البرلمان الأوروبي تطالب بحماية المرأة العربية من إفرازات الثورات مرشحة البرلمان الأوروبي تطالب بحماية المرأة العربية من إفرازات الثورات

قالت القيادية في الحزب السويدي فيمنست والمرشحة للبرلمان الأوروبي المهندسة الفلسطينية أماني الغريب :”إن الثورات العربية شكلت منعطفاً خطيراً على مكانة المرأة العربية وتراجع دورها في كافة المجالات والميادين”.

وأضافت المهندسة الفلسطينية خلال محاضرة ألقتها في مقر مجموعة تابعة للأمم المتحدة بمدينة يتبوروي السويدية أن مكتسبات وحقوق المرأة العربية باتت في مهب الريح لاسيما في فلسطين ومصر وسوريا، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن المرأة العربية هي من قادت الثورات العربية وكانت وقودها في تحقيق أهدافها، إلا الثقافات العربية الذكورية كانت طاغية في سلوكيات وسياسات صناع القرار العربي.

وأوضحت الغريب أن المرأة العربية تعرضت لمضايقات عديدة وصلت حد القتل والتعذيب والتحرش والاغتصاب لثنيها عن مواصلة مسيرتها في تحقيق العدالة والمساواة والحرية.

وأكدت الغريب على أهمية الدور القيادي الفاعل والمؤثر للمرأة العربية في تصويب بوصلة الثورات العربية وتحديد مساراتها بما يتوافق وينسجم مع إرادة وتطلعات الشعوب، داعيةً في الوقت نفسه المرأة العربية لتقدم الصفوف في دوائر صنع القرار من أجل المساهمة والمشاركة في بناء الأوطان في حين تضمن حفاظها على حقوقها الواجبة والمكتسبة، والمضي قدماً في وضع الخطط والسياسات الهادفة لتحقيق تنمية شاملة على أسس متينة وركائز قوية.

وطالبت المرشحة للبرلمان الأوروبي المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية المرأة الفلسطينية من تعسف وقمع السلطات الإسرائيلية لها ووضع حد للقيود التي تفرضها عليها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا