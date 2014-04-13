لأول مرة.. استئصال ورم خبيث بالغدة الكظرية بمستشفي جامعة بنى سويف‎

استئصل ورم خبيث بالغدة الكظرية والفص الأيمن للكبد بمستشفي بني سويف الجامعي، بحجم 20×18 سم لمريضة عمرها 50 سنة تعاني من ورم خبيث بالغدة الكظرية اليمني.

وأعرب أمين لطفى رئيس الجامعة .عن سعادته لإجراء هذا النوع المعقدة من العمليات فى مستشفى جامعة بنى سويف، مشيرأ أن أجراء هذة العملية يعد إنجازا جديد يضاف الى إنجازات جامعة بنى سويف بشكل عام و المستشفى الجامعى بشكل خاص. موجة سيادتة الشكر للفريق الطبى الذى قام بإجراء العملية.

وأشاد بتميز مستشفى جامعة بنى سويف عن غيرها من المستشفيات الأخرى حيث أنها تتمتع بتوافر عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس يعملون بها وهم ذوي خبرة وكفاءة عالية ولديهم دراية فنية وتقنية بأحدث الأجهزة الطبية .موكدا على استمرار دعمة الكامل للمستشفى الجامعى.

وحث فريق العمل بالمستشفى على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الدورها المنوط بالمستشفى فى خدمة المجتمع المحيط بالجامعة .

وأضاف أيمن رفعت مديرعام المستشفى أن العملية استغرقت ما يقرب من 7 ساعات حيث قام الفريق الطبي برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة سعيد أستاذ الجراحة وجراحة الأوعية الدموية بجامعة بني سويف والدكتور محمد حسن مدرس الجراحة العامة والدكتور مصطفي الجارحي مدرس مساعد الجراحة العامة والدكتور أحمد سعد طبيب مقيم الجراحة العامة باستئصال الورم والحفاظ علي الكلية اليمني واستئصال الفص الأيمن للكبد وخرجت المريضة بعد الجراحة بحالة جيدة وتعتبر هذه العملية الأولي من نوعها فى محافظة بنى سويف.