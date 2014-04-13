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الزمالك يتلقى عرضًا لرعاية الفريق بـ 140 مليون جنيه خلال 4 مواسم

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الزمالك يتلقى عرضًا لرعاية الفريق بـ 140 مليون جنيه خلال 4 مواسم الزمالك يتلقى عرضًا لرعاية الفريق بـ 140 مليون جنيه خلال 4 مواسم

الزمالك

يدرس مجلس ادارة نادى الزمالك عرضا تلقاه اليوم من إحدى شركات الدعاية والإعلان عن بيع الحقوق الإعلانية للنادى مقابل 140 مليون جنية لمدة 4 سنوات.

ويشمل العرض توفير مُميزات إضافية لفريق الكرة داخل النادى من خلال توفير أوتوبيس خاص بالفريق ينقلهم من المعسكرات إلى ملاعب المباريات والتدريب وتوفير ملابس كل موسم وتوفير معسكرات خارجية.

وكان أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة قد تلقّى العرض من إحدى الشركات الإعلانية الخاصة من خلال علاقاته الشخصية، وقام بعرضه على مجلس الإدارة لدراسة الأمر وطرحه فى مزايدة من أجل الحصول على أفضل عرض للزمالك فى ظل تقدم أكثر من شركة آخرى.

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