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رئيس العليا للانتخابات: اللجنة حريصة على إجراء إنتخابات الرئاسة بشفافية كاملة

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رئيس العليا للانتخابات: اللجنة حريصة على إجراء إنتخابات الرئاسة بشفافية كاملة رئيس العليا للانتخابات: اللجنة حريصة على إجراء إنتخابات الرئاسة بشفافية كاملة

أنور العاصي

أكد المستشار أنور العاصي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حرص اللجنة على إجراء الإنتخابات بشفافية كاملة.

وقال العاصي ـ خلال مؤتمر صحفي بحضور وفد الإتحاد الأوروبي برئاسة جيمس موران ـ حرص اللجنة العليا للانتخابات على إطلاع الرأي العام في الداخل والخارج ، بأن تسير نحو خارطة الطريق بخطوات ثابتة وديمقراطية.

وأضاف إن اللجنة تسمح للوفد الأوربى بالتنقل في كافة أماكن جمهورية مصر العربية والاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بالانتخابات ، وأوضح أنه وفقا للقرار رقم 6 لعام 2014 وطبقا لما جاء في مذكرة التفاهم ، يسمح لاعضاء وفد الاتحاد الدخول في كافة المقرات الانتخابية والاشراف على كل ما يحدث بها وكذلك منظمات المجتمع المدني.

وأشار إلى أن البروتوكول الذي تم توقيعه مع وفد الاتحاد الاوروبي تضمن تسليم الوفد مذكرة عن العملية الانتخابية ، وأشاد بدور الاتحاد الأوربى في تفهم الدور المصري والاستحقاق الثاني (الانتخابا الرئاسية) بخارطة الطريق.

ومن جانبه ، قال جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبي لدى مصر أن إيفاد بعثة متابعة الانتخابات هو جزء من إطار أوسع للتعاون المستمر مع مصر وتعميق لهذا التعاون ، وأكد أن الاتحاد الاوربي سيدعم مصر في إجراء انتخابات شاملة وشفافة وذات مصداقية كجزء من سياسته لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يولي اهتماما كبيرا بالانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر ويحرص على دعم إجراء الانتخابات بشكل نزيه وشفاف، وأن الاتحاد الأوروبي سيتعاون مع جميع الأطراف في مصر لدعم هذا الأمر.

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