تموين مطروح يحرر 500 محضرًا خلال شهرين للمخابز والمستودعات والمحلات المخالفة

أعلنت مديرية التموين بمطروح، أن الحملات التموينية على المخابز البلدية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بمدن المحافظة الثمانية، أسفرت عن تحرير 500 محضرًا خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، وذلك لمخالفة العقد المبرم مع وزارة التموين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وخبز ناقص الوزن وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل بالمخابز وعدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات التجارية، وعدم ممارسة النشاط بمحطات الوقود على الوجه المعتاد خلال تم تحويل المحاضر للنيابة العامة للتصرف.

وقال السيد أبو اليزيد مدير بأنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية التموين للقيام بحملة مفاجئة على مطحن أبو علي للتأكد من جودة الدقيق المدعم والقمح والمرور على خطوط الإنتاج بالمطحن وتم أخذ عينات عشوائية وتم إرسالها إلى معامل وزارة التموين بالقاهرة لمعرفة نتيجة العينات .

من جانبه أكد اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح على ضرورة المرور المستمر على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمخابز البلدية بجميع مراكز المحافظة الثمانية للتأكد من توافر اسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية والدقيق المدعم بأنواعها .

كما طالب بتكثيف الحملات التموينية على المحلات التجارية والأسواق قبل أعياد الربيع ” شم النسيم ” لضبط المخالفين والتأكيد على المرور بصفة دورية على مطحن أبو علي لأخذ عينات من الدقيق بأنواعه و القمح وإرسالها لمعامل وزارة التموين للـتأكد من سلامة العينات.