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الزمالك يعبُر الحدود بهدفين ويواصل مطاردة بتروجيت والإسماعيلي

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الزمالك يعبُر الحدود بهدفين ويواصل مطاردة بتروجيت والإسماعيلي الزمالك يعبُر الحدود بهدفين ويواصل مطاردة بتروجيت والإسماعيلي

الحدود والزمالك – لقاء الدور الأول

واصل الزمالك مُطاردة بتروجيت على صدارة المجموعة الثانية من بطولة الدوري العام بعدما تغلب على فريق حرس الحدود بهدفين نظيفين في المُباراة التي أقيمت على استاد المكس بالأسكندرية.

أحرز أهداف الزمالك كُلًا من ياسر ابراهيم مُدافع الفريق في الدقيقة 73 وأضاف أحمد علي الهدف الثاني في الدقيقة 79.

وكان معتز إينو لاعب وسط الحدود قد أهدر ركلة جزاء تصدى لها عبد الواحد السيد في الدقيقة 67.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 22 نقطة احتل بهما المركز الثالث، ويتبقى له مباراة مؤجلة مع الإسماعيلي الذي يحتل المركز الثاني، بينما ظل حرس الحدود في المركز السادس برصيد 19 نقطة.

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