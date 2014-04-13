أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء -
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا -
فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف -
فيديو.. اللقطات الأولى لحريق صالة «الجمباز» بنادي الجزيرة -
فيديو.. اللقطات الأولى لحادث أتوبيس النقل العام أعلى المحور -
رئيس جامعة أسوان يعلن موعد بدء الدراسة بـ6 كليات جديدة -
فيديو.. داعية إسلامي: «الرجالة مش حافظين غير إن الشرع حلل أربعة» -
فيديو.. أبو الغيط: قمة عربية أوروبية في القاهرة بداية 2018 -
تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

. تأمين احتفال أقباط مطروح بـ”أحد السعف” بقوات من الشرطة والجيش مطروح

Google+ Print
. تأمين احتفال أقباط مطروح بـ”أحد السعف” بقوات من الشرطة والجيش مطروح . تأمين احتفال أقباط مطروح بـ”أحد السعف” بقوات من الشرطة والجيش مطروح

شهد احتفال الأقباط بمطروح بـعيد الـ ” السعف”، إجراءات أمنية وحراسة مشددة للكنائس من قوات الشرطة التابعة لمديرية أمن مطروح والقوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية حيث تم تكثيف الإجراءات الأمنية حول كنيسة السيدة العذراء وكنيسة الشهيدين بشارع زاهر جلال بوسط مدينة مرسى مطروح لتأمين الاحتفالات التي شهدت توافد أعداد كبيرة من الأقباط على كنيسة السيدة العذراء.

وتم الدفع بـ 6 وحدات مدرعة مع ضع الحواجز الحديدية والأسلاك الشائكة، لمنع مرور السيارات بالشوارع أمام الكنيستين، وإغلاق الشوارع الجانبية التي تطل عليها ووضع البوابات الإلكترونية للكشف عن الأجسام الغريبة بمدخل كنيسة السيدة العذراء التي تشهد الاحتفالات .

كما قامت إدارة مرور مطروح بتكثيف الخدمات بشارع زاهر جلال الذي تقع به الكنيستين والشوارع المتفرعة منه، وتوجيه السيارات للشوارع البديلة، كما تم إبعاد السيارات المتوقفة فى محيط الكنيسة لمسافات بعيدة.

من جانبه قام اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح يرافقه عدد من القيادات الأمنية بالمرور على الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين وحراسة الكنيستين لتنشيطها والاطمئنان على الحالة الأمنيةكما تفقد جاهزية سيارات الدفاع المدني ووحدة الكشف عن المفرقعات المتواجدة بمحيط كنيسة السيدة العذراء التي شهدت الاحتفالات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا