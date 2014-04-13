. تأمين احتفال أقباط مطروح بـ”أحد السعف” بقوات من الشرطة والجيش مطروح

شهد احتفال الأقباط بمطروح بـعيد الـ ” السعف”، إجراءات أمنية وحراسة مشددة للكنائس من قوات الشرطة التابعة لمديرية أمن مطروح والقوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية حيث تم تكثيف الإجراءات الأمنية حول كنيسة السيدة العذراء وكنيسة الشهيدين بشارع زاهر جلال بوسط مدينة مرسى مطروح لتأمين الاحتفالات التي شهدت توافد أعداد كبيرة من الأقباط على كنيسة السيدة العذراء.

وتم الدفع بـ 6 وحدات مدرعة مع ضع الحواجز الحديدية والأسلاك الشائكة، لمنع مرور السيارات بالشوارع أمام الكنيستين، وإغلاق الشوارع الجانبية التي تطل عليها ووضع البوابات الإلكترونية للكشف عن الأجسام الغريبة بمدخل كنيسة السيدة العذراء التي تشهد الاحتفالات .

كما قامت إدارة مرور مطروح بتكثيف الخدمات بشارع زاهر جلال الذي تقع به الكنيستين والشوارع المتفرعة منه، وتوجيه السيارات للشوارع البديلة، كما تم إبعاد السيارات المتوقفة فى محيط الكنيسة لمسافات بعيدة.

من جانبه قام اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح يرافقه عدد من القيادات الأمنية بالمرور على الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين وحراسة الكنيستين لتنشيطها والاطمئنان على الحالة الأمنيةكما تفقد جاهزية سيارات الدفاع المدني ووحدة الكشف عن المفرقعات المتواجدة بمحيط كنيسة السيدة العذراء التي شهدت الاحتفالات.