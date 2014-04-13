مدير أمن الإسكندرية يتفقد دور العبادة بمناسبة عيد القيامة المجيد

قام اللواء أمين عزالدين – مساعد الوزير لأمن الأسكندرية – بجولة ميدانية لتفقد الخدمات الأمنية المعينة لتأمين دور العبادة المسيحية بمناسبة أحد “السعف” والتأكد من تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة بالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية فى ذلك الشأن على أكمل وجه.

وشدد عز الدين على ضرورة التحلى باليقظة التامة و الحيطة والحظر فى التعامل مع الأجسام الغريبة و توسيع دائرة الاشتباه، ومنع انتظار السيارات في المحيط الخارجى لدور العبادة بالأضافة إلى تأمين أسطح البنايات المطلة على دور العبادة.

كما التقى سيادته بالتمركزات الأمنية والدوريات الأمنية وشدد على ضرورة الأنتقال الفورى و السريع للبلاغات و التعامل مع أى بلاغ بقوة و حسم و وفقًا للقانون .