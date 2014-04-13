حبس 8 من المشاركين في اشتباكات قبيلتي بني هلال والدابودية 4 أيام

قررت نيابة أسوان حبس ثمانى متهمين من المشاركين فى اشتباكات قبيلتى بنى هلال والدابودية بأسوان أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قوات الأمن بأسوان تمكنت من ضبط 3 من المتورطين في الاشتباكات بين النوبيين وبنى هلال، وهم كلًا من “أصولى م س” (33 سنة، فران) ومقيم بخور عواضة “بنى هلال”، محرض ومشترك ومسجل شقى خطر “سرقات” ، ومطلوب ضبطه واحضاره في قضية قتل، وضبط بحوزته 100 جرام بانجو ومطواة وسطور وأربع

> شوم.

وتم ضبط “حمدى أ ح” (52 سنة، بدون عمل)، مقيم بالسيل الريفى “نوبى”، مسجل شقى خطر “سرقات عامة”، وشقيقه “حسونة” (50 سنة، مطرب شعبى)، وضبط محمد. ص. ع 37 سنة طباخ، صابر.ف.أ 39 سنة يعمل بشركة المحطات المائية، بحوزة الأول 90 لفافة بانجو و8 جرام أفيون و125 جرام حشيش و276 قرص مخدر و4 طلقات آلى وخمسة طلقات صوت وخمسة أسلحة بيضاء ما بين سيف وسطور وسكينة.

كما ضبط نجم.أ.م 44 سنة مدرس، وذلك عقب ورود معلومات تفيد بأنه يقف وراء إشعال الفتنة بين النوبيين وأبناء بنى هلال، حيث تم ضبطه عقب اعتراف أحد المتهمين على تدخله في الاشتباكات، كما تم ضبط كلًا من صلاح أ.س،وعبدالله. ووبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات .