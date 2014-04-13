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الحكم بالسجن 10 سنوات على أحد متهمي قضية أبنوب بأسيوط.. وبراءة 28

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الحكم بالسجن 10 سنوات على أحد متهمي قضية أبنوب بأسيوط.. وبراءة 28 الحكم بالسجن 10 سنوات على أحد متهمي قضية أبنوب بأسيوط.. وبراءة 28

حكمت محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة المختصة بقضايا “الإرهاب” برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة رئيسًا، ومحمد فهمي عبد الكريم، وسليمان الشاهد، أعضاء في القضية رقم 6696 لسنة 2013 جنايات أبنوب، والمقيدة برقم 1909 لسنة 2013 كلي شمال أسيوط، والمعروفة إعلاميًا باسم “أحداث فض رابعة بمركز أبنوب”، والمتهم فيها 29 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية، من بينهم 9 محبوسين و20 هاربين جاري ضبطهم وإحضارهم، حكمت ببراءة 28 متهم من التهم المنسوبة إليهم، ومعاقبة المتهم هاني مصطفي نور الدين متولي بالسجن المشدد عشر سنوات عما أسند إليه من اتهامات.

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