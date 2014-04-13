كيت ميدلتون تُسقط كل الإشاعات عن خبر حملها والأمير جورج يتلقى دراجة هوائية

أَسقطت الدوقة Kate Middleton خبر حملها الذي تناقلته معظم وسائل الإعلام البريطانية والأمريكية يوم السبت، وذلك بعد أن تناولت عدة كؤوس من النبيذ النوزيلندي، كما مارست رياضة ركوب الأمواج على احد القوارب في نيوزيلندا.

وانتشرت إشاعة حمل الدوقة Kate في وسائل الإعلام، بعد لقاء الثنائي الملكي مع Cynthia Read التي خاطت شالاً من صوف ميرينوس، كانت بمثابة هدية نيوزيلندا الرسمية للأمير جورج عند ولادته في يوليو الماضي، حيث قال لها الأمير William "قد تحتاجين إلى إنجاز شال آخر قريبا".

ولكن ما نفى الخبر هو تأكيد Kate أنّها لم تشرب النبيذ خلال فترة حملها من الأمير George، كما عبّرت عن سعادتها لأنها تستطيع تناول النبيذ في الوقت الحالي بمأنها ليست حاملاً.

وإلى جانب ذلك شاركت الدوقة وزوجها الأمير William مجموعة من الرياضيين في ركوب الأمواج على قارب صغير في نهر Shotover River النوزيلندي، حيث حذّر المشرفون على الركّاب النّساء الحوامل من المشاركة في هذه الرياضة لأنها ستشكل خطراً على صحتهن، إلا أنّ الدوقة وزوجها صعدا إلى القارب، الأمر الذي ينفي خبر الحمل.

أما الأمير George فكان قد تلقى دراجة هوائية تم تقديمها إلى والديه أثناء مشاركتهما في افتتاح المركز الوطني للدراجات في مدينة هاملتون يوم السبت.

واستُهلّ الافتتاح بكلمة لرئيس وزراء نيوزيلندا Jon Key، عبّر فيها عن مدى محبّة الشعب النيوزيلندي للثنائي الملكي وابنهما الأمير George. ثمّ ألقى الأمير William كلمة وسط موجة من التصفيق وهتافات الجمهور. وبعد الانتهاء من إلقاء الكلمة، أطلق الأمير رصاصة في الهواء إشعاراً ببدء الافتتاح.

من جهته، منع مضيف العائلة الملكيّة الحضور من التقاط الـSelfie مع الأمير William، كما حدث في مناسبات سابقة.

وقامت المغنية Rihanna والفرقة البريطانية Coldplay بإحياء حفل الافتتاح الذي حضرته البطلة النيوزيلندية Sarah Ulmer الحاصلة على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبيّة في سباق الدراجات الهوائيّة.

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