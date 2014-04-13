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وفاة والدة سميرة سعيد

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وفاة والدة سميرة سعيد وفاة والدة سميرة سعيد

أعلنت الصفحة الخاصة للمطربة المغربية سميرة سعيد على موقع "فيس بوك" وفاة والدة النجمة، فيما كُتب:"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي اليكم وفاة والدة الفنانة سميرة سعيد ونتقدم إليها بتعازينا القلبية الحارة سائلين الله أنّ يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته".

واللافت أن بعض المعلقين قالوا انّ الخبر هو شائعة فيما أكده البعض الأخر، وقد حاول سيدتي نت الاتصال بسميرة إلا إنها لم ترد على هاتفها.

 

 

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