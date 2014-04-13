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فالنسيا: مويس لم يمنحني الفرصة مع يونايتد

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فالنسيا: مويس لم يمنحني الفرصة مع يونايتد فالنسيا: مويس لم يمنحني الفرصة مع يونايتد

/ أ ش أ / وجه انطونيو فالنسيا لاعب مانشستر يونايتد انتقادات لمدربه ديفيد مويس حيث قال انه لم يمنحه حتى الان الفرصة كى يثبت جدراته فى الفريق .

ورغم ان فالنسيا شارك مع المان يونايتد فى 25 مباراة فى البرمير ليج خلال الموسم الحالى الا انه اعرب عن عدم رضائه عن مستوى مشاركته فى المباريات تحت قيادة مويس الا انه لم يصل الى حد الافصاح عن رغبته فى الرحيل عن الاولد ترافورد .

وقال اللاعب الاكوادورى الدولى " اننى اتمنى المشاركة لفترات اطول وان يكون لى دور اهم داخل الفريق " .

ثم مضى يقول " اننى لم احصل حتى الان على فرصتى كاملة مع الفريق وآمل فى ان يكون الموسم القادم افضل بالنسبة لى وللمان يونايتد بوجه عام " .

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فيديو اليوم السابع