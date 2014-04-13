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هل يضيق ريال مدريد فارق ألقاب كأس الملك مع برشلونة؟

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هل يضيق ريال مدريد فارق ألقاب كأس الملك مع برشلونة؟ هل يضيق ريال مدريد فارق ألقاب كأس الملك مع برشلونة؟

(إفي): يسعى ريال مدريد الإسباني الأربعاء المقبل لتضييق فارق ألقاب كأس الملك مع برشلونة عندما يصطدم به في النهائي على ملعب ميستايا بفالنسيا.

وتوج برشلونة باللقب 27 مرة فيما أن الريال حصل على كأس الملك 19 مرة.

وسيخلف الفائز من مباراة البرسا والريال أتلتيكو مدريد حامل اللقب والذي توج به العام الماضي عقب الفوز على النادي الملكي في ملعب سانتياجو برنابيو بنتيجة 2-1.

وحملت البطولة ثلاثة أسماء في أربع مراحل مختلفة هي كأس الملك بين 1903-1931 وكأس رئيس الجمهورية (1931-1938) وكأس العمومية (1938-1976) ثم عاد ليحمل اسم كأس الملك مجددا منذ موسم 1976-1977 وحتى الآن.

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