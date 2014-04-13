برشلونة يسعى لاستكمال نتائجه الكبيرة بالكأس .. ريال للحفاظ على عذرية شباكه

(إفي): يخوض برشلونة نهائي كأس ملك إسبانيا ويسعى لاستكمال النتائج الكبيرة التي حققها في مشوراه بالنسخة الحالية من البطولة، باستثناء نصف النهائي، في مواجهة ريال مدريد، الذي سيحاول الحفاظ على عذرية شباكه، التي لم تهتز حتى النهائي.

فقد استهل أبناء الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو مشوارهم في البطولة بفوز كبير على كارتاخينا ذهابا خارج قواعده بأربعة أهداف مقابل واحد، وثلاثة أهداف نظيفة في الكامب نو.

وفي ثمن النهائي، أمطر برشلونة شباك خيتافي بأربعة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب التي أقيمت في كامب نو، بينما فاز إيابا بهدفين نظيفين.

ولم يختلف الوضع كثيرا في مباراة ربع النهائي، حيث فاز على ليفانتي ذهابا بأربعة أهداف مقابل واحد، قبل أن يحسن ضيافته في مباراة الإياب بخمسة أهداف مقابل واحد.

ولكن الوضع تأزم بالنسبة للاعبي البرسا في نصف النهائي أمام ريال سوسييداد، حيث فاز ذهابا بهدفين دون رد، حملا توقيع سيرجيو بوسكيتس وانياوت زوبيكاراني عن طريق الخطأ في مرماه، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا.

وفي الإياب، أحبط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف المسابقة برصيد خمسة أهداف، محاولات ريال سوسييداد، حيث انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، ليصعد البرسا إلى النهائي.

أما بداية ريال مدريد في البطولة فكانت أكثر تواضعا، حيث تعادل سلبيا مع أولمبيك في دور الـ32، قبل أن يحسم التأهل بفوزه بهدفين نظيفين في مباراة الإياب التي أقيمت في سانتياجو برنابيو.

ولكن الأمور سارت على نحو جيد مع الفريق الملكي في ثمن النهائي، حيث فاز على أوساسونا بهدفين نظيفين ذهابا ومثلهما إيابا.

وفي ربع النهائي، فاز ريال مدريد على اسبانيول ذهابا بهدف دون رد، قبل أن يكرر النتيجة ذاتها إيابا في سانتياجو برنابيو.

وحقق الريال أكبر نتيجة له في البطولة هذا الموسم على أتلتيكو مدريد، حيث فاز عليه ذهابا بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يزيد اثنين في الإياب، ليثأر بهذا من الهزيمة التي مني بها أمام "الروخيبلانكوس" في نهائي النسخة الماضية من البطولة.