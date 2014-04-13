أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء -
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا -
فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف -
فيديو.. اللقطات الأولى لحريق صالة «الجمباز» بنادي الجزيرة -
فيديو.. اللقطات الأولى لحادث أتوبيس النقل العام أعلى المحور -
رئيس جامعة أسوان يعلن موعد بدء الدراسة بـ6 كليات جديدة -
فيديو.. داعية إسلامي: «الرجالة مش حافظين غير إن الشرع حلل أربعة» -
فيديو.. أبو الغيط: قمة عربية أوروبية في القاهرة بداية 2018 -
تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو .. المحمدي يصنع هدفا في تأهل تاريخي لهال لنهائي كأس إنجلترا

Google+ Print
بالفيديو .. المحمدي يصنع هدفا في تأهل تاريخي لهال لنهائي كأس إنجلترا بالفيديو .. المحمدي يصنع هدفا في تأهل تاريخي لهال لنهائي كأس إنجلترا

صنع أحمد المحمدي جناح هال سيتي هدفا ثمينا لفريقه الذي تغلب على شيفيلد يونايتد 5-3 وتأهل لنهائي كأس إنجلترا يوم الأحد.

وشارك المحمدي في كامل دقائق المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي وشهدت أحداثا مثيرة لتنتهي بتأهل النمور لمواجهة أرسنال في نهائي كأس إنجلترا.

وتقدم خوسيه باكستر لشيفيلد في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل يانيك ساجبو لهال في الدقيقة 42، لكن ستيفن سكوجال أنهى الشوط الأول بتقدم شيفليد في الدقيقة 44.

في الشوط الثاني سجل هال سيتي ثلاثة أهداف متتالية عن طريق ماتي فريات وتوم هدلتسون وستيفن كوين في الدقائق 49 و54 و67.

وقلص جيمي مورفي النتيجة لـ4-3 في الدقيقة 90، لكن المحمدي صنع الهدف الخامس الذي أنهى المباراة عمليا لزميله ديفيد ميلر.

وأصبح المحمدي أول لاعب مصري يصل لنهائي كأس إنجلترا، كما وصل هال سيتي لهذه المرحلة من المسابقة لأول مرة في تاريخه.

شاهد الهدف الذي صنعه المحمدي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي»

بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي»

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!

بالفيديو || شاهد بقايا صرح هامان الذي أمر فرعون موسى ببناءه المذكور في القرءان الكريم

بالفيديو || شاهد بقايا صرح هامان الذي أمر فرعون موسى ببناءه المذكور في القرءان الكريم