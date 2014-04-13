بالفيديو .. المحمدي يصنع هدفا في تأهل تاريخي لهال لنهائي كأس إنجلترا

صنع أحمد المحمدي جناح هال سيتي هدفا ثمينا لفريقه الذي تغلب على شيفيلد يونايتد 5-3 وتأهل لنهائي كأس إنجلترا يوم الأحد.

وشارك المحمدي في كامل دقائق المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي وشهدت أحداثا مثيرة لتنتهي بتأهل النمور لمواجهة أرسنال في نهائي كأس إنجلترا.

وتقدم خوسيه باكستر لشيفيلد في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل يانيك ساجبو لهال في الدقيقة 42، لكن ستيفن سكوجال أنهى الشوط الأول بتقدم شيفليد في الدقيقة 44.

في الشوط الثاني سجل هال سيتي ثلاثة أهداف متتالية عن طريق ماتي فريات وتوم هدلتسون وستيفن كوين في الدقائق 49 و54 و67.

وقلص جيمي مورفي النتيجة لـ4-3 في الدقيقة 90، لكن المحمدي صنع الهدف الخامس الذي أنهى المباراة عمليا لزميله ديفيد ميلر.

وأصبح المحمدي أول لاعب مصري يصل لنهائي كأس إنجلترا، كما وصل هال سيتي لهذه المرحلة من المسابقة لأول مرة في تاريخه.

شاهد الهدف الذي صنعه المحمدي