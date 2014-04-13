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بالفيديو .. الزمالك يكسر نحس الحدود بالفوز الثاني على التوالي لأول مرة

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بالفيديو .. الزمالك يكسر نحس الحدود بالفوز الثاني على التوالي لأول مرة بالفيديو .. الزمالك يكسر نحس الحدود بالفوز الثاني على التوالي لأول مرة

كسر الزمالك سبع سنوات من عدم الفوز على استاد المكس في مواجهة حرس الحدود بالجولة 16 من الدوري الممتاز بهدفين متأخرين.

ولم يفز الزمالك على ملعب المكس منذ 2007، إلا أنه نجح في تحقيق الانتصار بهدفين سجلهما ياسر إبراهيم وأحمد علي في الدقيقتين 75 و80.

وأهدر حرس الحدود ركلة جزاء عن طريق معتز إينو، وتألق عبد الواحد السيد في صدها ببراعة.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 22 بالمركز الثالث خلف الإسماعيلي الوصيف بنقطتين وبتروجيت المتصدر بسبع نقاط.. ولكن للأبيض مباراة مؤجلة مع الدراويش.

تتابع الانتصارات

الزمالك حقق الفوز الثاني على التوالي في الدوري الممتاز هذا الموسم لأول مرة.

وشهدت المباراة سيطرة من الزمالك ولكن دون خطورة حتى تمكن الحدود من الحصول على ركلة جزاء ضد محمود فتح الله الذي دفع مهاجم الفريق العسكري داخل منطقة الجزاء.

ولكن معتز إينو سدد الركلة في منتصف المرمى وصدها عبد الواحد السيد وحافظ على سلبية اللقاء.

ومن ركلة حرة مباشرة أرسلها مؤمن زكريا جميلة داخل منطقة الجزاء حولها فتح الله بالرأس والحارس ردها، وأمام ياسر إبراهيم الذي قام بدوران جميل وسدد في الشباك. (شاهد الهدف)

الهدف الثاني جاء في الدقيقة 80، كرة مرتدة وصلت لأحمد علي راوغ في المساحة الخالية ووضع المدافع في ظهره وسدد أثناء سقوطه من فوق الحارس .. هدف جميل أكد فوز الزمالك.

(شاهد الهدف)

ويلعب الزمالك مع المنيا في الجولة المقبلة يوم الخميس المقبل.

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فيديو اليوم السابع

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