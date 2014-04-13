أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس" ..." أساحبي " شخصية مغربية وسرقة صفحته بسبب حقوق الملكية -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مونولوج ساخر عن الزواج -
لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك» -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
حجم إنتاج مصر من الاسماك -
بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي» -
الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى السبت -
ملاعب ONsport: مميزات سكي إيجيبت والفرق بينها وبين سكي دبي -
ملاعب ONsport: دور شركة تراي فاكتوري في تنظيم البطولات الرياضية -
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

توغل إسرائيلي محدود جنوب قطاع غزة

Google+ Print
توغل إسرائيلي محدود جنوب قطاع غزة توغل إسرائيلي محدود جنوب قطاع غزة

جنود إسرائيليون

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل محدود في أراضي المزارعين الفلسطينيين شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة .

وقالت مصادر فلسطينية إن أربع جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت شرق بلدة القرارة الواقعة شمال شرق خان يونس انطلاقا من موقع “كيسوفيم” العسكري وقامت بعمليات تمشيط في المنطقة التي انفجرت بها عبوة ناسفة الليلة الماضية قرب السياج الأمني بين قطاع غزة وإسرائيل .

وأشارت إلى أن عملية التوغل جرت في حماية مدفعية الاحتلال التي تتمركز على التلال المحاذية للسياج الأمني،كما تزامنت مع تحليق مكثف وعلى ارتفاع منخفض لطائرات الاستطلاع الاسرائيلية .
> وكانت عبوة ناسفة انفجرت الليلة الماضية قرب السياج الأمني الفاصل شرق بلدة القرارة دون وقوع اصابات في الجانب الاسرائيلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا