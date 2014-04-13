توغل إسرائيلي محدود جنوب قطاع غزة

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل محدود في أراضي المزارعين الفلسطينيين شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة .

وقالت مصادر فلسطينية إن أربع جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت شرق بلدة القرارة الواقعة شمال شرق خان يونس انطلاقا من موقع “كيسوفيم” العسكري وقامت بعمليات تمشيط في المنطقة التي انفجرت بها عبوة ناسفة الليلة الماضية قرب السياج الأمني بين قطاع غزة وإسرائيل .

وأشارت إلى أن عملية التوغل جرت في حماية مدفعية الاحتلال التي تتمركز على التلال المحاذية للسياج الأمني،كما تزامنت مع تحليق مكثف وعلى ارتفاع منخفض لطائرات الاستطلاع الاسرائيلية .

> وكانت عبوة ناسفة انفجرت الليلة الماضية قرب السياج الأمني الفاصل شرق بلدة القرارة دون وقوع اصابات في الجانب الاسرائيلي.