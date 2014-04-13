تشيلسي يواصل مُطاردة ليفربول بهدف في مرمى سوانزي بمشاركة صلاح

واصل تشيلسي مطاردة ليفربول على قمة الدوري الإنجليزي بعد فوزه على سوانزي سيتي بهدف دون رد في مواجهة الجولة 34، في وجود الدولي المصري محمد صلاح جناح الزرق الذي شارك طوال المباراة.

ورفع تشيلسي رصيده بهدف سجله ديمبا با في الدقيقة 68 للنقطة 75 بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر في المركز الثاني ويبتعد عن سيتي بخمس نقاط والذي يتبقى له مواجهتين.

صلاح بدأ المباراة الثانية على التوالي أساسيًا وشارك طوال اللقاء، وهدد مرمى سوانزي في أكثر من فرصة ولولا اللمسة الأخيرة لسجل ميسي المصري للمباراة الثالثة على التوالي.

وكاد صلاح أن يفتتح التسجيل بعد ست دقائق فقط من عرضية إيفانوفيتش الأرضية، ولكن جاءت بجوار القائم بقليل.

ثم هجمة أخرى قبل نهاية الشوط الأول بعد تمريرات قصيرة مع ديمبا با وراميرس يسدد في السماء.

وفي الشوط الثاني نجح ديمبا با في استلام تمريرة من نيمانيا ماتيتش وسدد من خارج منطقة الجزاء معلنا أول أهداف المباراة، في أسبوع رائع للهداف السنغالي الذي نجح في إنقاذ موسم تشيلسي أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بهدف قاتل.

بعد الهدف انفتحت المساحات وسنحت أكثر من فرصة لصلاح ولكن اللمسة الأخيرة مازالت تائهة عن الدولي المصري.

وأهدر صامويل إيتو مهاجم تشيلسي فرصتين من تمريرات حاسمة لصلاح كانت سهلة أن يضاعف تقدم فريقه وينهي اللقاء تمامًا.

سوانزي هدد مرمى بتر تشك مرتين ولكن الأخير كان متمكنا وحافظ على فوز فريقه.