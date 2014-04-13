برلماني روسي: زيارة رئيس الاستخبارات الأمريكية لبحث دعم أوكرانيا عسكريًا

قال النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية في مجلس الدوما الروسي(مجلس النواب) ليونيد كالاشنيكوف إن زيارة رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى كييف يمكن أن تكون لبحث الدعم العسكري للسلطات الأوكرانية الجديدة، كما حدث منذ عدة سنوات مع السلطات الجورجية.

وقال “كالاشنيكوف” في تصريحات أوردتها قناة “روسيا اليوم”- اليوم الأحد – إن تقديم المساعدات العسكرية لكييف من قبل الولايات المتحدة لن يجلب الخير لأوكرانيا .

وكان مصدر في البرلمان الأوكراني (الرادا) كشف أن مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية جون برينان زار كييف مؤخرا وأجرى سلسلة لقاءات مع قياديين أمنيين في أوكرانيا.

وأشار المصدر الى أن “مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية دخل كييف تحت اسم مستعار”، مشيرا الى أن “الضيف الأمريكي اجرى سلسلة من اللقاءات مع قياديي البلاد والهيئات الأمنية.