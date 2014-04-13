أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس" ..." أساحبي " شخصية مغربية وسرقة صفحته بسبب حقوق الملكية -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مونولوج ساخر عن الزواج -
لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك» -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
حجم إنتاج مصر من الاسماك -
بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي» -
الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى السبت -
ملاعب ONsport: مميزات سكي إيجيبت والفرق بينها وبين سكي دبي -
ملاعب ONsport: دور شركة تراي فاكتوري في تنظيم البطولات الرياضية -
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

برلماني روسي: زيارة رئيس الاستخبارات الأمريكية لبحث دعم أوكرانيا عسكريًا

Google+ Print
برلماني روسي: زيارة رئيس الاستخبارات الأمريكية لبحث دعم أوكرانيا عسكريًا برلماني روسي: زيارة رئيس الاستخبارات الأمريكية لبحث دعم أوكرانيا عسكريًا

أوكرانيا

قال النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية في مجلس الدوما الروسي(مجلس النواب) ليونيد كالاشنيكوف إن زيارة رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى كييف يمكن أن تكون لبحث الدعم العسكري للسلطات الأوكرانية الجديدة، كما حدث منذ عدة سنوات مع السلطات الجورجية.

وقال “كالاشنيكوف” في تصريحات أوردتها قناة “روسيا اليوم”- اليوم الأحد – إن تقديم المساعدات العسكرية لكييف من قبل الولايات المتحدة لن يجلب الخير لأوكرانيا .

وكان مصدر في البرلمان الأوكراني (الرادا) كشف أن مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية جون برينان زار كييف مؤخرا وأجرى سلسلة لقاءات مع قياديين أمنيين في أوكرانيا.

وأشار المصدر الى أن “مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية دخل كييف تحت اسم مستعار”، مشيرا الى أن “الضيف الأمريكي اجرى سلسلة من اللقاءات مع قياديي البلاد والهيئات الأمنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا