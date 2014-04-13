مستقبل طلاب “طب الأزهر” في مؤتمر بأسيوط

نظمت الجمعية العلمية لطلاب طب الأزهر بأسيوط، اليوم الأحد، مؤتمرها السنوي الثاني، بعنوان مستقبل طلاب طب الأزهر بأسيوط، تحت رعاية الدكتور على أحمد فتحي، عميد الكلية، وناقش المؤتمر التحديات التي تواجه الطبيب حديث التخرج وفرص العمل المختلفة التي يمكنه الالتحاق بها.

بدأ المؤتمر بكلمة جمال تهامي، مدير قسم العلاج، على نفقة الدولة بوزارة الصحة بأسيوط، حيث تحدث عن طريق الطبيب بوزارة الصحة وفرص العمل المختلفة بها، وأجاب عن أسئلة الحضور عن الأمور المختلفة التي تواجه الطبيب داخل وزارة الصحة، بالإضافة إلى الإفصاح عن قرب افتتاح وحدة قسطرة القلب بمستشفى الصدر بأسيوط.

وشرح تفاصيل كيفية الحصول على المعادلة الأمريكية وما تتيحه من فرص للعمل داخل مصر والوطن العربي وأمريكا وباقي الدول الأجنبية وقد قام بالتقديم الدكتور محمد إيهاب نائب رئيس الجمعية للشئون الداخلية.