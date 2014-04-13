فيورنتينا يحافظ على مركزه بالمربع الذهبي بفوز كبير على فيرونا

حقق فيورنتينا اليوم فوزًا هامًا خارج الديار على فيرونا 3-5 ليواصل الإنفراد بالمركز الرابع، ويلاحقه إنترميلانو بفوز كبير على مضيفه سامبدوريا برباعية نظيفة، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم فيرونا عن طريق لاعب الوسط جاكوبو سالا في الدقيقة “14″، إلا أن رد “الفيولا” جاء بثلاثية عن طريق الكولومبي خوان كوادرادو في الدقيقة “31″ ولاعب الوسط ألبرتو أكويلاني في الدقيقة “44″ وبورخا فاليرو في الدقيقة “63″.

وقلص المهاجم المخضرم لوكا توني النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة “73″، بعد دقائق من طرد لاعب وسط فريقه ماركو دوناديل في الدقيقة “69″، إلا أن الضيوف ردوا بهدفين عن طريق إليساندرو ماتري من ركلة جزاء في الدقيقة “83″، قبل أن يحرز الأرجنتيني خوان إيتروبي هدف التقليص في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وغاب أحمد حجازي مدافع فيورنتينا عن المباراة بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته في التدريبات الجماعية.

ويحتل فيورنتينا المركز الرابع برصيد 58 نقطة بينما يأتي فيرونا عاشرًا بـ46.

وكالات