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“الجمالية” تحرر توكيلات للسيسي وتحملها على أنغام المزمار لمقر حملته

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“الجمالية” تحرر توكيلات للسيسي وتحملها على أنغام المزمار لمقر حملته “الجمالية” تحرر توكيلات للسيسي وتحملها على أنغام المزمار لمقر حملته

على أنغام الموسيقى الشعبية وبصحبة المبدعين من حى الجمالية وصلت مسيرة حاشدة من أبناء الحي الذى نشأ به المشير عبد الفتاح إلى المقر الرئيسي للحملة الرئاسية مساء أمس إذ سادت أجواء احتفالية ملأت الأجواء بالبهجة خلال تسليم نماذج التأييد (التوكيلات) لترشح المشير والتى جمعوها من كل أرجاء الحي العريق ،تعبيراً منهم على دعمهم له لرئاسة الجمهورية.

واستقبل المسيرة عند وصولها عدد من قيادات الحملة وعلى رأسهم السفير د./ محمود كارم المنسق العام للحملة الرئاسية،إذ قدم لهم وافر الشكر والتقدير على هذا المجهود وهذه الروح الوطنية، وشكرهم د. كارم  يضاً على كل مشاعر الود التى قدموها عبر اللوحات الفنية الموسيقية الرائعة التى سادت المسيرة.

وطالب المنسق العام أهل الجمالية باستمرار دعمهم ومشاركتهم فى الفترة  المقبلة وخاصة بعد الإعلان الرسمي عن الترشح وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية.

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