هال “المحمدي” يكتسح شيفيلد يونايتد بخماسية ويتأهل لنهائي كأس إنجلترا للمرة الأولى في تاريخه

فى مباراة قوية ومثيرة صعد فريق هال سيتى الإنجليزى إلى نهائى كأس الإتحاد بعد تغلبه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أمام فريق شيفيلد يونايتد فى الدور نصف النهائى للبطولة.

شارك الدولى المصرى أحمد المحمدى فى اللقاء بالكامل، وظهر بمستوى جيد للغاية، وساهم فى صناعة هدفين من الخمسة لهال وهما الهدف الأول والخامس، كما ساهم بأدائه الدفاعي في المحافظة على النتيجة في الشوط الثاني.

أحرز الأهداف جوزيه باكستر، وستيفن سكوجال لشيفيلد يونايتد فى الدقيقتين 19 و 44 واللاعب ميرفى فى الدقيقة 90، بينما أحرز لهال اللاعب يانيك ساجبو فى الدقيقة 42، واللاعب مات فريات 49، توم هادلستون 54، واللاعب ستيفن كوين 67، وأختتمها ميللر بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

جدير بالذكر أن هال سيتى سيلاقى الأرسنال فى نهائى الكأس على ملعب ويمبلى.