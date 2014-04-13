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اجتماع طارئ للحكومة اليابانية للتشاور ي سبل منع انتشار إنفلونزا الطيور

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اجتماع طارئ للحكومة اليابانية للتشاور ي سبل منع انتشار إنفلونزا الطيور اجتماع طارئ للحكومة اليابانية للتشاور ي سبل منع انتشار إنفلونزا الطيور

اليابان

عقدت اليابانية جلسة طارئة اليوم الأحد للتشاور بشأن سبل منع انتشار سلالة “إتش 5″ من إنفلونزا الطيور .

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن الاجتماع ، الذي عقد في مكتب رئيس الوزراء في وقت سابق اليوم ، حضره وزير شؤون مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا ووزير الشؤون الداخلية يوشيتاكا شيندو ووزير الزراعة يوشيماسا هاياشي .

ونقل سوجا تعليمات رئيس الوزراء شينزو آبي بضرورة تعاون الوزارات المعنية فيما بينها لجمع المعلومات واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع انتشار الفيروس وتقديم معلومات دقيقة للمواطنين .

وتعد هذه أول مرة يتم فيها اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في اليابان منذ نحو ثلاث سنوات .

يذكر أنه تم الإعلان في وقت سابق اليوم عن اكتشاف إصابة دجاجتين بسلالة “إتش 5″ من إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة (كوماموتو) وذلك بعد نفوق 1100 دجاجة ، ولهذا قررت البدء غدا الاثنين في إعدام نحو 112 ألف دجاجة .

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