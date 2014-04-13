«فيس بوك»: عددًا من الدول طلبت منا معلومات عن بعض المستخدمين بينهم مصر

كشفت موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، في تقريرها نصف السنوي، الذي يغطي الفترة ما بين يوليو 2013 إلى ديسمبر من العام ذاته، عن عدد الطلبات الحكومية الرسمية، التي تلقتها حول معلومات عن عدد من المستخدمين داخل تلك الدول، حسبما ذكر موقع الـCNN الإخباري.

وذكر البيان أن مصر قدمت ستة طلبات لمعلومات حول ستة أشخاص، بينما قدمت الكويت أربعة طلبات حول ثلاثة أشخاص، وتقدمت لبنان بـ 12 طلبًا لمعلومات عن 12 شخصًا.

وأضاف البيان أن البحرين قدم طلبًا واحدًا حول شخصًا واحدًا، في حين تقدمت سلطنة عُمان بثلاثة طلبات لمعلومات عن ثلاثة أشخاص، وتقدمت كلًا من السودان وفلسطين بأربعة طلبات حول أربعة أشخاص، أما قطر؛ فقد تقدمت بثلاثة طلبات لمعلومات حول خمسة أشخاص، أما الإمارات العربية المتحدة، فقد قدمت طلبان حول شخصان.

وجاءت الصدارة من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصل عدد الطلبات التي قدمتها إلى 12.59 ألف طلب، بخصوص 18.7 ألف شخص، تلتها المملكة المتحدة بـ 1906 طلب حول 2277 مستخدم.