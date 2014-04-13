أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء -
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا -
فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف -
فيديو.. اللقطات الأولى لحريق صالة «الجمباز» بنادي الجزيرة -
فيديو.. اللقطات الأولى لحادث أتوبيس النقل العام أعلى المحور -
رئيس جامعة أسوان يعلن موعد بدء الدراسة بـ6 كليات جديدة -
فيديو.. داعية إسلامي: «الرجالة مش حافظين غير إن الشرع حلل أربعة» -
فيديو.. أبو الغيط: قمة عربية أوروبية في القاهرة بداية 2018 -
تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إشبيلية يزيد جراح بيتيس في مؤخرة الليجا ويهزمه بهدفين

Google+ Print
إشبيلية يزيد جراح بيتيس في مؤخرة الليجا ويهزمه بهدفين إشبيلية يزيد جراح بيتيس في مؤخرة الليجا ويهزمه بهدفين

إشبيلية

عمق إشبيلية جراح مضيفه ريال بتيس بعد أن فاز عليه بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الـ33 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل هدفي إشبيلية كيفن جاميرو من ركلة جزاء في الدقيقة “30″، قبل أن يطلق اللاعب نفسه رصاصة الرحمة على أصحاب الأرض في الدقيقة “82″.

وعانى ريال بيتيس من نقص عددي، بعد طرد لاعبه خوان كارلوس بيريز لوبيز، بعد مرور 27 دقيقة على انطلاقة المباراة.

وبهذا الفوز، يرتفع رصيد سيفيليا إلى 56 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 22 نقطة في مؤخرة الجدول، قبل خمس جولات فقط من انتهاء البطولة.

وكالات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا