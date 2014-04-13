إشبيلية يزيد جراح بيتيس في مؤخرة الليجا ويهزمه بهدفين

عمق إشبيلية جراح مضيفه ريال بتيس بعد أن فاز عليه بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الـ33 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل هدفي إشبيلية كيفن جاميرو من ركلة جزاء في الدقيقة “30″، قبل أن يطلق اللاعب نفسه رصاصة الرحمة على أصحاب الأرض في الدقيقة “82″.

وعانى ريال بيتيس من نقص عددي، بعد طرد لاعبه خوان كارلوس بيريز لوبيز، بعد مرور 27 دقيقة على انطلاقة المباراة.

وبهذا الفوز، يرتفع رصيد سيفيليا إلى 56 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 22 نقطة في مؤخرة الجدول، قبل خمس جولات فقط من انتهاء البطولة.

وكالات