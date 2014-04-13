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الأسد: محاولات إلغاء الهوية أخطر أشكال الهجمة الاستعمارية على سوريا

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الأسد: محاولات إلغاء الهوية أخطر أشكال الهجمة الاستعمارية على سوريا الأسد: محاولات إلغاء الهوية أخطر أشكال الهجمة الاستعمارية على سوريا

بشار الأسد

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن الحرب الفكرية ومحاولات إلغاء أو استبدال الهوية تعد من أخطر أشكال الهجمة الاستعمارية التي تتعرض لها البلاد.

وقال “الأسد”، خلال لقاءه أعضاء الهيئة التدريسية وطلاب الدراسات العليا في كلية العلوم السياسية بدمشق – حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم ” اليوم الأحد – إن الغرب حاول إلغاء هذه الإيديولوجيا لكي يتحكم بالمنطقة العربية، مشددا على أن سوريا مستهدفة ليس فقط بحكم موقعها الجيوسياسي الهام وإنما بسبب دورها التاريخي المحوري في المنطقة وتأثيرها الكبير على الشارع العربي.

وأوضح الرئيس السوري أن ما تتعرض له البلاد هو محاولة للسيطرة على قرارها المستقل وإضعافها..مشيرًا إلى أن هناك مرحلة انعطاف في الأزمة التي تعيشها سوريا إن كان من الناحية العسكرية والانجازات المتواصلة التي يحققها الجيش في الحرب ضد الإرهاب، أو من الناحية الاجتماعية من حيث المصالحات الوطنية وتنامي الوعي الشعبي لحقيقة أهداف ما تتعرض له البلاد.

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