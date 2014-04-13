ضبط 9 طائرات صغيرة الحجم مزودة بكاميرات للتجسس قادمة من قطر مع 6 ركاب بالمطار

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولة تهريب 9 طائرات صغيرة الحجم مزودة بكاميرات تسجيل وأجهزة تصنت مع 6 ركاب فور وصولهم من الدوحة، اخفوها داخل حقائبهم لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها داخل الاسواق أو استخدمها .

وذكرت مصادر أمنية مطلعة بالمطار، أن سلطات الجمارك أثناء انهاء اجراءات وصول ركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة تمكنوا من ضبط طائرات بريموت بحوزة ٦ ركاب عثر مع الراكب الاول علي ٣ طائرات هليكوبتر بريموت وكاميرا والركاب الثاني عثر معه علي طائرتين والثالث والرابع والخامس والسادس عثر مع كل منهم علي طائرة.

وأمر أحمد حسن عبد المجيد، وكيل الإدارة المركزية لجمارك المطار بحجز المضبوطات، لعدم السماح بدخولها طبقا لقرار الحاكم العسكري، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية مع الركاب .