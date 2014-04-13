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كرة يد – الأهلي بطلًا لكأس مصر أمام هليوبوليس.. ويجمع الثنائية

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كرة يد – الأهلي بطلًا لكأس مصر أمام هليوبوليس.. ويجمع الثنائية كرة يد – الأهلي بطلًا لكأس مصر أمام هليوبوليس.. ويجمع الثنائية

فريق الأهلي – أرشيفية

توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادى الأهلي بطلًا لكأس لكرة اليد بفوزه على هليوبوليس 21 – 20 فى المباراة النهائية للبطولة التى أقيمت بينهما اليوم “الأحد” بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي .

وجمع الأهلي بالثنائية بعد الفوز بالدوري الممتاز قبل أيام قليلة.

شهدت المباراة أداء قويا من الفريقين وخاصة فى الشوط الأول الذى كان سجالا بين الأهلى وهليوبوليس ، وظل الفريقان متعادلين نقطة بنقطة حتى الدقيقة 21 حيث تعادلا 7 – 7 ، وبعدها سيطر الأهلي نسبيا ورفع الفارق إلى هدفين ، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 11 – 9 .

وفي الشوط الثاني ظهر فريق هليوبوليس بصورة قوية ونجح في إدراك التعادل في البداية وسارت النتيجة على نفس المنوال حتى الدقيقة الأخيرة التي احتسب خلالها الحكم رمية جزائية لهليوبوليس ، كاد أن يدرك التعادل خلالها وسددها محمد سند ونجح حارس مرمى الأهلي هادي رفعت في التصدي لها قبل 4 ثوانى فقط من النهاية ليفوز الأهلى 21 – 20 .

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا مكثفا من جانب أعضاء ألتراس أهلاوي ، والذين حرصوا على ترديد الهتافات الحماسية طوال أحداث اللقاء ؛ لحث اللاعبين على الفوز وحصد لقب البطولة .

وقام بتتويج اللاعبين بكأس البطولة والميداليات المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد حمودة رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وأعضاء الاتحاد .

أ ش أ

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