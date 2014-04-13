العثور على جثة متعفنة لفتاة بزراعات القصب بسوهاج‎

قررت نيابة البلينا برئاسة محمد الفهمى مدير النيابة التصريح بدفن جثة لطالبة بقرية الاصلاح عقب انتهاء الطبيب الشرعى من تشريح الجثة و مناظرة النيابة.

كان اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أكرم توفيق مساعد مدير الامن للجنوب يفيد بالعثور على جثة متعفنة لفتاة وسط زراعات القصب بزمام قرية الاصلاح غرب مدينة البيلينا.

وانتقل على الفور إلى مكان الواقعة العميدان حسين حامد وعصمت أبورحمة من إدارة المباحث الجنائية، وتبين من التحريات التى قادها المقدم محمد رشيدى الشافعى رئيس مباحث مركز شرطة البلينا بإشراف العميد عصام غانم رئيس فرع بحث الجنوب، أن الجثة لفتاة 15 سنة من قرية الاصلاح تدعى حنان وجية محمد محرر لها محضر تغيب بمعرفة زويها منذ عدة ايام .

وبمناظرة الجثة، تبين إصابتها بعدة طعنات فى أماكن متفرقة بالجسم، وتم نقلها لمشرحة مستشفى البلينا المركزى، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .