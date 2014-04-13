فالنسيا: مويس لم يمنحني الفرصة مع يونايتد

وجه أنطونيو فالنسيا لاعب مانشستر يونايتد انتقادات لمدربه ديفيد مويس، حيث قال إنه لم يمنحه حتى الـن الفرصة كى يثبت جدراته فى الفريق .

ورغم ـن فالنسيا شارك مع المان يونايتد فى 25 مباراة فى البريميرليج خلال الموسم الحالى إلا أنه أعرب عن عدم رضائه عن مستوى مشاركته فى المباريات تحت قيادة مويس إلا إنه لم يصل إلى حد الإفصاح عن رغبته فى الرحيل عن الإولد ترافورد .

وقال اللاعب الإكوادورى الدولى ” إننى أتمنى المشاركة لفترات أطول وأن يكون لى دور أهم داخل الفريق ” .

ثم مضى يقول ” إننى لم أحصل حتى الأن على فرصتى كاملة مع الفريق وآمل فى ان يكون الموسم القادم أفضل بالنسبة لى وللمان يونايتد بوجه عام ” .

أ ش أ