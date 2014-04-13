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إخلاء سبيل عضو مجلس شورى سابق ونقيب الصيادلة بكفر الشيخ و8 من الإخوان بكفالات

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إخلاء سبيل عضو مجلس شورى سابق ونقيب الصيادلة بكفر الشيخ و8 من الإخوان بكفالات إخلاء سبيل عضو مجلس شورى سابق ونقيب الصيادلة بكفر الشيخ و8 من الإخوان بكفالات

قررت نيابة كفر الشيخ الكلية اخلاء سبيل المهندس محمد محمد سليمان شلوف؛ عضو مجلس الشورى السابق بكفالة 10 آلاف جنيه والدكتور جابر عبده عطا نقيب صيادلة كفر الشيخ واخلاء 8 من قيادات الإخوان بكفر الشيخ بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم.

القيادات الثمانية المخلي سبيلهم هم عمر محمد عبد العظيم؛ كفر الشيخ، فؤاد السيد القمري؛ بلطيم، سعيد السيد الريس؛ دسوق، عيد محمد عبد الله الحكمي؛ دسوق، محمد عبد الواحد نسيم شتا، رضا عز الرجال حسين عشماوي، شفيق مصطفى شفيق حاذق؛ بيلا، رمضان فتحي الزيني.

وكان المفرج عنهم قد قبض عليهم تباعًا من منازلهم على خلفية أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة.

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