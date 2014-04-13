ضبط اثنين لإتجارهما في مواد تموينية واسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بسوهاج‎

تمكنت مباحث التموين بسوهاج من ضبط تاجر تمويني قام بتجميع كمية من السكر التمويني لبيعها فى السوق السوداء ،و اخر يدير مخزن بدون ترخيص وقام بتجميع اسطوانات بوتاجاز لبيعها في السوق السوداء.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج قد تلقي أخطاراً من مباحث التموين يفيد بوردت معلومات أكدتها التحريات السرية مفادها قيام بعض تجار التموين بتجميع كميات من المواد التموينية لبيعها بالسوق السوداء وكذا بعض المواطنين يقوموا بادارة مخازن بدون ترخيص وتجميع كميات من اسطوانات البوتاجاز لبيعها فى السوق السوداء مخالفا ًللقوانين والقرارات التموينيه المنظمه فى هذا الشأن وإعادة طرحها فى الأسواق بعيدا ًعن أعين الأجهزه الرقابيه المعنيه محققا ًمن وراء ذلك مكاسب ماليه غير مشروعه .

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأموريـة من ضباط مباحث التموين تمكنت من ضبط كلا ًمن :-

1. المتهم / ابر اهيم حسن محمد 50 سنة مقيم العوامر بحرى دائرة مركز جرجا “تاجر تموين” لقيامه بتجميع كمية من االسكر التموينى المدعم المخصص للبطاقات التموينية لغرض البيع فى الـسوق الـسوداء وتم ضبط 2.1 طن سكر تموينى – وتحــرر المحضــر رقم 3578 جنح مركز جرجا لسنة 2014م .

2. المتهم / رشاد محمد عبد الله 34 سنة مقيم الساحل دائرة قسم طهطا لقيامه بادارة مخزن بدون ترخيص وتجميع كمية من اسطوانات البوتاجاز لغرض البيع فى الــسوق الـــــسوداء وتم ضبط 37 اسطوانة بوتاجاز بحوزته وتحــرر المحضر رقم 2931 جنح قسم طهطا لسنة 2014م .

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط قررا ًبقيامهم بتجميع وحيازة تلك المضبوطات لبيعها بقصد التربح – تم التحفظ علي المضبوطات – وجاري العرض علي النيابة للتصرف .