توزيع الخبز بنظام بطاقة الدعم أول مايو بمحافظتي الإسماعيلية والسويس

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين، عن أنة سيتم العمل بمنظومة توزيع الخبز الجديدة، مطلع شهر مايو القادم، بمحافظتي الإسماعيلية والسويس.

وأضاف حنفي أنه لن يتم تخفيض المبلغ المخصص لدعم الخبز بالموازنة، وهو الأمر الذي يتطلب وضع لافتة على المخابز لتعريف الجمهور أن سعر الرغيف 35 قرش، بدون بطاقة الدعم.

وأوضح أنه سيتم صرف كروت لسفن الصيد، والورش، والمصانع، وللعمالة الوافدة، وللمصطافين ببورسعيد، بواسطة مفتش التموين، بكمية 1250 رغيف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدة الدكتور خالد حنفي وزير التموين، وبحضور اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، ومحمد المصرى رئيس الغرفة التجارية.