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أمن منفذ السلوم يضبط 53 مصريا عائدين من ليبيا بطريقة غير شرعية

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أمن منفذ السلوم يضبط 53 مصريا عائدين من ليبيا بطريقة غير شرعية أمن منفذ السلوم يضبط 53 مصريا عائدين من ليبيا بطريقة غير شرعية

منفذ-السلوم-البري

أعلنت مديرية أمن مطروح اليوم الأحد عن تمكن الأجهزة بمنفذ السلوم البري من خلال التنسيق مع فرعي الأمن العام والأمن الوطني بمطروح من ضبط 53 مصريا أثناء عودتهم من الجانب الليبي بطريقة غير شرعية وجارِ تحرير المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة.

وقال اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح أن أجهزة الأمن تقوم بتشديد الرقابة علي عمليتي السفر والوصول بالمناطق الحدودية مع ليبيا لمنع خروج ودخول الصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة والهاربين من السجون والصادرة ضدهم أحكام وللحد من ظاهرة الهجرة الغير الشرعية.

كانت القوات الأمنية قد تمكنت من ضبط 53 متهما من محافظات مختلفة وهم القاهرة 1 و المنيا 23 و بني سويف 2 و الفيوم 1 و قنا 1 و أسيوط 15 و البحيرة 1 وكفر الشيخ 2 و الغربية 2 والدقهلية 3 و سوهاج 1 و البحر الأحمر 1 أثناء دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية اثناء قدومهم من الجانب الليبي وذلك من خلال الخطة الموضوعة بمعرفة إدارة البحث الجنائي التي تعتمد على غلق الدروب والمدقات الجبلية التي تسلكها تلك العناصر وتضييق الخناق عليهم وعدم تمكينهم من الهروب من الأكمنة الثابتة والمتحركة .

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