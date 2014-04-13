سيرجي لافروف يزور الصين الثلاثاء المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الأحد أن الوزير سيرجي لافروف سيقوم الثلاثاء بزيارة لبكين يناقش خلالها الوضع في أوكرانيا خصوصاً.

وسيلتقي الوزير الروسي نظيره الصيني وانغ يي والرئيس شي جينبينغ. وأوضح بيان الخارجية الروسية ان “احد الاهداف الرئيسية للزيارة هي التحضير للزيارة المقبلة المقررة هذه السنة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى الصين”.

لكنه أضاف أن “الوضع في اوكرانيا سيستأثر بإهتمام خاص”. وذكرت وزارة الخارجية الروسية ان “الصين تتخذ في مقاربتها، موقفاً متوازناً وموضوعياً وتبدي تفهماً لكل العناصر بما فيها التاريخية التي ادت الى الحقائق الجديدة في المنطقة”، في اشارة الى التطورات في اوكرانيا.

وبعد زيادة المخاوف من احتمال اندلاع “حرب غاز” جديدة، كثفت روسيا في الاسابيع الاخيرة المفاوضات مع الصين التي تجري معها شركة غازبروم الروسية العملاقة مفاوضات منذ سنوات حول عقد من شأنه ان يتيح لها للمرة الاولى الوصول الى السوق الصينية الكبيرة. وقد زار رئيس “غازبروم الكسي ميلر” بكين هذا الاسبوع برفقة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين.