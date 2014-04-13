مسئولة أمريكية تتهم روسيا بالتورط في أعمال العنف بأوكرانيا

اتهمت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور اليوم ، روسيا بالتورط في الهجمات التي تستهدف مراكز الشرطة والمباني الحكومية في أوكرانيا ، قائلة إن مثل تلك الهجمات تحمل دلائل على تورط روسيا .

> ونفت المسئولة الامريكية في مقابلة مع شبكة ايه بي سي التلفزيونية الأمريكية أن تكون هذه الأعمال نتيجة لاحتجاجات شعبية .

وأضافت أنه أصبح من الواضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يرغب في بسط النفوذ الروسي على شرق أوكرانيا .. ووصفت الهجمات التي شهدتها مدينة سلافيانسك الأوكرانية مؤخرا بـ “المنظمة والمحترفة” ، كما أنها مشابهة للاجتياح الروسي لشبه جزيرة القرم في الشهر الماضي .

وحذرت السفيرة الأمريكية من امكانية فرض عقوبات جديدة ضد روسيا في حال استمرار التدخل الروسي في شرق أوكرانيا ، وأكدت أن العقوبات التي تم فرضها ضد مسئولين وبنوك روسية أثرت بالفعل على اقتصاد روسيا .