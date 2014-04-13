إيكاردي يقود الإنتر لاكتساح سامبدوريا برباعية

اكتسح الإنتر مضيفه سامبدوريا برباعية نظيفة على ملعب لويجي فيراريس بمدينة جنوى، وذلك في مباراة شهدت مواجهة خاصة ربحها مهاجم الضيوف ماورو إيكاردي أمام مهاجم المنافس ماكسي لوبيز بعد الأحداث التي وقعت قبل أشهر بسبب خيانة الأول للثاني مع زوجته.

فرغم تعرضه للعديد من الهتافات المعادية وصافرات الاستهجان، كان إيكاردي هو من افتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة عشر إثر عرضية من رودريجو بالاسيو سدد على إثرها المهاجم الشاب الكرة من داخل منطقة الجزاء في أدنى الزاوية اليُسرى للمرمى

وفي المقابل، أهدر ماكسي لوبيز فرصة التعديل من ركلة جزاء بعد خمس دقائق بعد أن عرقل مدافع الأفاعي أندريا رانوكيا نظيره في البلوتشيركياتي دانييلِّي جاستالديلُّو داخل منطقة الجزاء. حيث سدد المهاجم الأرجنتيني كرة تصدى لها الحارس سمير هاندانوفيتش في أدنى الزاوية اليُمنى.

ازدادت متاعب السامب بعد طرد المهاجم المميز إيدير في الدقيقة العشرين إثر تلقيه بطاقة حمراء بعد فشله في كسب ركلة جزاء وعراكه مع هاندانوفيتش ومدافع الإنتر والتر صامويل.

جاء الهدف الثاني في الدقيقة الستين عبر ركلة ركنية أرسلها هيرنانيس إلى المدافع المخضرم والتر صامويل الذي لم يجد أي عناء في الارتقاء عاليًا وتسديد كرة قوية بالرأس في الزاوية اليُمنى لمرمى أنجيلو دا كوستا، ولم يتأخر كثيرًا الهدف الثالث الذي أحرزه إيكاردي لأكثر من ثلاث دقائق بعد أن استغل بالاسيو بينية ماتيو كوفاشيتش الذكية قبل ليحول الكرة إلى مواطنه الذي لم يجد صعوبة تذكر في إيداع الكرة من داخل منطقة الستة في أدنى الزاوية اليُسرى.

اختتم بالاسيو أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة والسبعين بإحراز الهدف الرابع بعد لعبة ثنائية مع ريكي ألفاريز أنهاها باختراق منطقة الجزاء من الجهة اليُسرى وتسديد كرة مقوسة مميزة للغاية استقرت في أدنى الزاوية اليُسرى لمرمى الحارس البرازيلي دا كوستا، ليرتفع رصيد النيرادزوري إلى 53 نقطة في المركز الخامس مقابل توقف رصيد السامب عند 41 نقطة في المركز الثاني عشر.