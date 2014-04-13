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مباشر - سوانزي 0-0 تشيلسي .. صلاح يهدد بكرتين خطيرتين

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مباشر - سوانزي 0-0 تشيلسي .. صلاح يهدد بكرتين خطيرتين مباشر - سوانزي 0-0 تشيلسي .. صلاح يهدد بكرتين خطيرتين

يبدأ الدولي المصري محمد صلاح جناح تشيلسي المباراة الثانية على التوالي مع فريقه أساسيا أمام سوانزي سيتي في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

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في الدقيقة السادسة من عرضية إيفانوفيتش لصلاح القادم من الخلف، يسدد بباطن القدم ولكن تمر بجوار القائم بقليل.

صلاح كان قد خاض لقاء ستوك سيتي بالجولة الماضية أساسيا لأول مرة ونجح في تسجيل هدفا، وصناعة أخر والتسبب في ركلة جزاء.

ويبدأ جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي المباراة بتشكيل مكون من: تشك، إيفانوفيتش، كاهيل، تيري، أزبلكويتا، راميرس، ماتيتش، صلاح، ويليان، شورلي، وديمبا با.

ويغيب عن تشيلسي إدين أزار للإصابة التي تعرض لها أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ويجلس أوسكار، ديفيد لويز، كول، ميكيل، توريس وصامويل إيتو على مقاعد البدلاء.

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