الأهلي ينفي وجود أي مفاوضات مع مدير فني أجنبي

نفى محمود علام مدير عام النادي الأهلي والمتحدث بأسم مجلس الإدارة، ما تناولته بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية بشأن التفاوض مع مدير فني أجنبي.

وقال علام لموقع ناديه الرسمي "هذا كلام غير صحيح بالمرة ومجرد اجتهادات فردية ولا يجب أن ينسبها أحد لمجلس إدارة النادي الذى لم يتناول هذا الأمر منذ توليه المسئولية."

واوضح علام أن محمود طاهر رئيس النادي وكل أعضاء المجلس يدعمون وبقوة الجهاز الحالي بقيادة محمد يوسف والذي يؤدي دوره على الوجه الأكمل.

وأضاف علام "رئيس النادي كان حريصا على توضيح هذا الأمر عند أجتماعه بالجهاز الفني لتوفير الأجواء المناسبة للتركيز فى هذه المرحلة الحرجة خاصة وأن الأهلي يخوض مباريات مهمة على الصعيدين المحلي والإفريقي."

وشدد علام على حرص مجلس الإدارة على مساندة الفريق وتوفير كافة أحتياجاته لتحقيق طموحات أعضاء وجماهير الأهلى فى المرحلة المقبلة.