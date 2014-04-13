أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس" ..." أساحبي " شخصية مغربية وسرقة صفحته بسبب حقوق الملكية -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مونولوج ساخر عن الزواج -
لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك» -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
حجم إنتاج مصر من الاسماك -
بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي» -
الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى السبت -
ملاعب ONsport: مميزات سكي إيجيبت والفرق بينها وبين سكي دبي -
ملاعب ONsport: دور شركة تراي فاكتوري في تنظيم البطولات الرياضية -
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي ينفي وجود أي مفاوضات مع مدير فني أجنبي

Google+ Print
الأهلي ينفي وجود أي مفاوضات مع مدير فني أجنبي الأهلي ينفي وجود أي مفاوضات مع مدير فني أجنبي

نفى محمود علام مدير عام النادي الأهلي والمتحدث بأسم مجلس الإدارة، ما تناولته بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية بشأن التفاوض مع مدير فني أجنبي.

وقال علام لموقع ناديه الرسمي "هذا كلام غير صحيح بالمرة ومجرد اجتهادات فردية ولا يجب أن ينسبها أحد لمجلس إدارة النادي الذى لم يتناول هذا الأمر منذ توليه المسئولية."

واوضح علام أن محمود طاهر رئيس النادي وكل أعضاء المجلس يدعمون وبقوة الجهاز الحالي بقيادة محمد يوسف والذي يؤدي دوره على الوجه الأكمل.

وأضاف علام "رئيس النادي كان حريصا على توضيح هذا الأمر عند أجتماعه بالجهاز الفني لتوفير الأجواء المناسبة للتركيز فى هذه المرحلة الحرجة خاصة وأن الأهلي يخوض مباريات مهمة على الصعيدين المحلي والإفريقي."

وشدد علام على حرص مجلس الإدارة على مساندة الفريق وتوفير كافة أحتياجاته لتحقيق طموحات أعضاء وجماهير الأهلى فى المرحلة المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع