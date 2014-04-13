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عمر جمال بعد تمثيل الإسماعيلي والزمالك: وداعا للعب في الأندية الجماهيرية

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عمر جمال بعد تمثيل الإسماعيلي والزمالك: وداعا للعب في الأندية الجماهيرية عمر جمال بعد تمثيل الإسماعيلي والزمالك: وداعا للعب في الأندية الجماهيرية

أكد عمر جمال لاعب الزمالك السابق أن تجربته فى القلعه البيضاء ومن قبلها الإسماعيلي تجعله يرفض العب فى أى نادى جماهيرى خلال المرحله المقبله.

وكان عمر جمال قد فسخ تعاقده مع الزمالك بعدما رأى عدم وجود مكان له فى قائمة الفريق خلال الفتره المقبله من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وقال جمال لـFilGoal.com "في الوقت الحالى من الأفضل لي اللعب فى أحد الدوريات العربيلة، خاصة وإنني أمتلك بالفعل عرض للعب فى أحد أنديتها."

وتابع جمال "وفي حالة عدم إتمام التعاقد فسوف أتجه إلى اللعب فى أحد الأندية غير الجماهيريه في ."

وأوضح جمال أن اللعب في الأنديه غير الجماهيرية حاليا، يتم دون توتر وضغوط من أي نوع، كما أن أمواله مضمونة.

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