ضبط المتهمين بقتل عامل بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط مسجلين خطر متهمين بقتل عامل بعد أن طعنوة بالمطاوى بسبب خلافات بينهما بمدينة قنا

كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى أشارة بمصرع عامل بقنا، وكشفت التحريات مقتل المدعو ” محمود . س . ع ” 23 سنة بطعنات، وتبين أن وراء أرتكاب الجريمة كلا من ” محمد . ع . ش ” 18 سنه و “شريف . م . م ” 18 سنه مسجلين سرقات.

وتم ضبطهما وبمواجهتهما بالجريمة أقرا بإرتكاب الحادث وذلك لقيام المجنى عليه وأقاربة بالإعتداء عليهما بالضرب فى مشاجره نشبت بينهما أول أمس فقاما على أثرها بالتربص له فى شارع مصنع المكرونة بمدينة قنا وأنهالوا علية بالمطاوى حتى لفظ أنفاسة الأخيرة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة قسم قنا التحقيق .