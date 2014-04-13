أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس" ..." أساحبي " شخصية مغربية وسرقة صفحته بسبب حقوق الملكية -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مونولوج ساخر عن الزواج -
لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك» -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
حجم إنتاج مصر من الاسماك -
بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي» -
الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى السبت -
ملاعب ONsport: مميزات سكي إيجيبت والفرق بينها وبين سكي دبي -
ملاعب ONsport: دور شركة تراي فاكتوري في تنظيم البطولات الرياضية -
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حبس 4 وإخلاء سبيل آخر من الإخوان فى اشتباكات شارع مصطفى النحاس

Google+ Print
حبس 4 وإخلاء سبيل آخر من الإخوان فى اشتباكات شارع مصطفى النحاس حبس 4 وإخلاء سبيل آخر من الإخوان فى اشتباكات شارع مصطفى النحاس

ارشيفية

أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد شورب بحبس 4 متهمين من عناصر جماعة الإخوان 15يوماً على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل أخر بكفالة مالية قدرها ألف جنيه ،حيث تم ضبطهم فى الاشتباكات التى شهدها شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر الجمعة الماضية.

والمتهمون هم “محمد خالد محمد ، وعمر هشام كرم ، وعمر السيد ابراهيم ، ومحمد عبد الهادى على ، ومحمد حسن عبد الخالق”،
> ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة ارهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام وإثارة الشغب والتظاهر بدون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وكان العشرات من عناصر جماعة الإخوان ،قد تظاهروا بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، وقاموا بترديد هتافات معادية لقوات الجيش والشرطة ، كما قاموا بإلقاء الحجارة والمولوتوف على قوات الأمن والأهالى ، مما دفع قوات الأمن لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم .

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 17633 لسنة 2014 ،وتمت إحالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا