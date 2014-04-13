حبس 4 وإخلاء سبيل آخر من الإخوان فى اشتباكات شارع مصطفى النحاس

أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد شورب بحبس 4 متهمين من عناصر جماعة الإخوان 15يوماً على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل أخر بكفالة مالية قدرها ألف جنيه ،حيث تم ضبطهم فى الاشتباكات التى شهدها شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر الجمعة الماضية.

والمتهمون هم “محمد خالد محمد ، وعمر هشام كرم ، وعمر السيد ابراهيم ، ومحمد عبد الهادى على ، ومحمد حسن عبد الخالق”،

> ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة ارهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام وإثارة الشغب والتظاهر بدون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وكان العشرات من عناصر جماعة الإخوان ،قد تظاهروا بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، وقاموا بترديد هتافات معادية لقوات الجيش والشرطة ، كما قاموا بإلقاء الحجارة والمولوتوف على قوات الأمن والأهالى ، مما دفع قوات الأمن لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم .

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 17633 لسنة 2014 ،وتمت إحالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.