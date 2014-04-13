إصابة 50 في اشتباكات بين أنصار الفيدرالية في أوكرانيا ومعارضيهم بمدينة خاركوف

أكدت وزارة الداخلية الأوكرانية أن حوالي 50 شخصا أصيبوا اليوم في اشتباكات بين أنصار إقامة النظام الفيدرالي في أوكرانيا ومعارضيهم بمدينة خاركوف .

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن وزارة الداخلية في كييف أن 10 من المصابين نقلوا إلى المستشفيات ، بينما وصفت إصابات الآخرين بالطفيفة .

وأشارت الوزارة إلى أن أحد المصابين رجل شرطة .

وجرت التظاهرة المؤيدة للسلطات الجديدة في كييف عند تمثال شيفتشينكو ، وكان المشاركون فيها يحملون رموز الدولة الأوكرانية ، فيما تجمع المعارضون المؤيدون لإقامة النظام الفيدرالي عند تمثال لينين في ساحة الحرية ، مطالبين باقامة حكم ذاتي جنوب شرق البلاد ، رافعين شعارات ضد الانتخابات الرئاسية المبكرة التي قررت سلطات كييف اجراءها في 25 مايو المقبل .

أ ش أ