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إصابة 50 في اشتباكات بين أنصار الفيدرالية في أوكرانيا ومعارضيهم بمدينة خاركوف

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إصابة 50 في اشتباكات بين أنصار الفيدرالية في أوكرانيا ومعارضيهم بمدينة خاركوف إصابة 50 في اشتباكات بين أنصار الفيدرالية في أوكرانيا ومعارضيهم بمدينة خاركوف

اشتباكات-أوكرانية

أكدت وزارة الداخلية الأوكرانية أن حوالي 50 شخصا أصيبوا اليوم في اشتباكات بين أنصار إقامة النظام الفيدرالي في أوكرانيا ومعارضيهم بمدينة خاركوف .

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن وزارة الداخلية في كييف أن 10 من المصابين نقلوا إلى المستشفيات ، بينما وصفت إصابات الآخرين بالطفيفة .

وأشارت الوزارة إلى أن أحد المصابين رجل شرطة .

وجرت التظاهرة المؤيدة للسلطات الجديدة في كييف عند تمثال شيفتشينكو ، وكان المشاركون فيها يحملون رموز الدولة الأوكرانية ، فيما تجمع المعارضون المؤيدون لإقامة النظام الفيدرالي عند تمثال لينين في ساحة الحرية ، مطالبين باقامة حكم ذاتي جنوب شرق البلاد ، رافعين شعارات ضد الانتخابات الرئاسية المبكرة التي قررت سلطات كييف اجراءها في 25 مايو المقبل .

أ ش أ

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