زواج الممثلة جينيفر غودوين والممثل جوش دالاس

تزوج نجما سلسلة "Once Upon a Time" الخيالية، الممثلة Ginnifer Goodwin والممثل Josh Dallas يوم السبت خلال حفل بسيط أقيم في ولاية لوس أنجلوس، حضره

30 شخصاً من عائلتي الممثلين وأصدقائهما المقرّبين، تخلله مائدة كوكتيل على أنغام موسيقى عازف غيتار إسباني.

Ginnifer Goodwin التي تلعب دور شخصية بياض الثّلج الخرافية في سلسلة "Once Upon a Time"، التي تعرض على شاشة الـ"ABC"، فيما يلعب وJosh Dallas دور الأمير الساحر، قد أعلنا خطوبتهما في أواخر شهر تشرين الأول / أكتوبر من عام 2013، كما أنهما ينتظران مولودهما الأول في فصل الربيع.