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"العليا لإضراب الأطباء" تطالب المستشفيات الخاصة بالمشاركة فى الإضراب

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"العليا لإضراب الأطباء" تطالب المستشفيات الخاصة بالمشاركة فى الإضراب "العليا لإضراب الأطباء" تطالب المستشفيات الخاصة بالمشاركة فى الإضراب

طالبت اللجنة العليا المشرفة على إضراب الأطباء المستشفيات الخاصة بتطبيق الإضراب الجزئى المفتوح، والالتزام بقرارات الجمعية العمومية للأطباء.

وقالت اللجنة العليا المشرفة على إضراب الأطباء، فى بيان لها منذ قليل، إنها أرسلت فاكسات للعديد من المستشفيات الخاصة لمطالبتها بالالتزام بإضراب الأطباء، وبقرارات الجمعية العمومية التى نصت على شمول الإضراب للمستشفيات الخاصة.

وشددت اللجنة العليا للإضراب على ضرورة الالتزام بالقرار الوزارى رقم 186 لسنة 2001، والذى ينص على ضرورة استقبال وتقديم جميع الخدمات الطبية الكاملة للحالات الطارئة لمدة 24 ساعة "مجــــــــــانـــــــا" وفقاً للقرار الوزارى.
> وأكدت ضرورة توقيع العقوبات والغرامات المناسبة لمخالفة هذه المستشفيات لقرارات الجمعية العمومية والقرار رقم 186 لسنة 2001 .
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